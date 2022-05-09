Родион Газманов рассказал о чувствах к Бузовой

Родион Газманов в рамках нового выпуска шоу «Тема» на канале RU.TV признался, что очень хорошо относится к Ольге Бузовой и восхищен ее деловыми качествами. Но его добрые чувства к коллеге – исключительно дружеские, ничего романтического, - пишет портал slovodel.com.

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«Я бесконечно уважаю ее за работоспособность. Но сразу скажу, она не в моем вкусе. Хотя я восхищаюсь ей», – сказал Газманов-младший

Когда поющая телеведущая в прошлом году рассталась со своим возлюбленным Давидом Манукяном, и очень переживала по этому поводу, Родион обратился к Ольге со словами поддержки. Наследник знаменитого российского артиста Олега Газманова не женат, и даже не в отношениях – недавно от расстался со своей девушкой.

Поклонники 40-летнего певца и телеведущего продолжают интересоваться личной жизнью своего обаятельного любимца. Родион Газманов тоже не теряет времени зря и охотно интригует любопытную публику. Так, он объяснил, что не приемлет меркантильность в личных отношениях.