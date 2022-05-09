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5 минут назад

Наташа Королева призналась в причине развода с Игорем Николаевым

Слово и Дело

Брак певицы Наташи Королевой с музыкальным композитором Игорем Николаевым продлился десять лет. Пара официально рассталась в 2001 году.

Наташа Королева призналась в причине развода с Игорем Николаевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Через пару лет после развода Королева вновь вышла замуж, но уже за танцора Сергея Тарзана Глушко. Поклонники считали, что именно стриптезер стал причиной расставания певицы и композитора, однако Королева развеяла эти слухи.

Звезда связала себя узами брака с Николаевым, когда ей было всего 19 лет. В итоге знаменитый композитор, который был старше своей супруги на 13 лет, пытался «лепить» из молодой артистки идеальную певицу и жену.

«Внутренний стержень позволил мне понять, что для меня это некомфортно», — цитирует Королеву «Экспресс газета».

Певица и композитор так и не обзавелись детьми. Королева родила сына от своего второго супруга Глушко. Мальчик появился на свет в феврале 2002 года, его назвали Архипом в честь прадеда артистки.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,Игорь Николаев,
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