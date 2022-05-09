Развод? Наташа Королева рассказала правду о том, что происходит в их отношениях с Тарзаном

Певица Наташа Королева и композитор Игорь Николаев прожили в браке 10 лет. Однако артистка долгое время хранила молчание о причинах развода с первым супругом. Спустя 21 год Королева решила пролить свет на эту историю.

Многие фанаты полагали, что брак с Николаевым разрушил второй муж исполнительницы — Сергей Глушко. Однако Наташа развеяла эти слухи. Она рассказала о настоящих обстоятельствах, приведших к расставанию с автором хита «Выпьем за любовь».

По словам Королевой, Николаев «лепил» из нее образ идеальной жены и певицы. В какой-то момент знаменитости это надоело.

«Внутренний стержень позволил мне понять, что для меня это некомфортно», — рассказала Наташа.