В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
9 мая

Наташа Королева спустя 21 год назвала причину развода с Игорем Николаевым

runews24.ru

Развод? Наташа Королева рассказала правду о том, что происходит в их отношениях с Тарзаном
Фото: runews24.rurunews24.ru

Певица Наташа Королева и композитор Игорь Николаев прожили в браке 10 лет. Однако артистка долгое время хранила молчание о причинах развода с первым супругом. Спустя 21 год Королева решила пролить свет на эту историю.

Многие фанаты полагали, что брак с Николаевым разрушил второй муж исполнительницы — Сергей Глушко. Однако Наташа развеяла эти слухи. Она рассказала о настоящих обстоятельствах, приведших к расставанию с автором хита «Выпьем за любовь».

По словам Королевой, Николаев «лепил» из нее образ идеальной жены и певицы. В какой-то момент знаменитости это надоело.

«Внутренний стержень позволил мне понять, что для меня это некомфортно», — рассказала Наташа.

Ранее Наташа Королева из-за ссоры в семье на фоне спецоперации на Украине оказалась на грани развода с Тарзаном.

Шоу-бизнес,Причина развода,Сергей Глушко,Наташа Королева,Игорь Николаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители