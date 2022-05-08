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1 час назад

Волочкова продемонстрировала новый формат шпагата

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова в Телеграм-канале выложила ряд видеороликов со своих тренировок, из которых видно, что 46-летняя балерина находится в прекрасной форме.

Волочкова продемонстрировала новый формат шпагата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на одном из роликов запечатлены кадры, где Анастасия демонстрирует растяжку, устроившись на тренажере вниз головой.

«Каждый использует тренажеры по-своему. Я — в таком варианте. На этот тренажер, правда, не просто забраться. А сойти – еще сложнее. Но вы попробуйте, если такой есть у вас в доступе. Упражнение на растяжку и пресс очень эффективное!» — написала под видео Волочкова.

Эпатажная звезда сообщила, что все эти гимнастические экзерсисы – исключительно для того, чтобы не потерять форму. Анастасия очень много работает над собой, поэтому упражнения прекратить не может.

Телеграм

«Важно идти к цели и результату, не жалея сил. Что до растяжки, то она у меня выработана за десятилетия. Но если ее не поддерживать, то связки становятся менее эластичными. Вот и приходится жить в шпагате, — написала Волочкова в своем Телеграм-канале.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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