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2 часа назад

Кушанашвили обрушился с критикой на Канделаки

Ирина Лебедева

Недавно Анджелина Джоли посетила Львов. Телеведущая Тина Канделаки резко высказалась о визите голливудской звезды, заявив о пропаганде и пиаре.

Кушанашвили обрушился с критикой на Канделаки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отар Кушанашвили не оставил без внимания этот выпад Тины. Он в своем ютуб-шоу «Каково?!» заступился за Джоли и припомнил Канделаки старые обиды.

«Она написала … когда узнал весь мир, что Джоли посетила Львов: «Первый раз, когда меня тошнит от Джоли». Это десятый раз за неделю, когда меня тошнит от тебя. Ты в самые тяжелые времена бросила меня одного с безработицей разбираться. У тебя был в наличии весь флагман дурацких каналов, весь флагман спортивного телевидения, у тебя была россыпь каналов и теперь есть. А я в это время, тот с которым ты начинала, при продержке которого ты начинала карьеру, голодал. И ты знаешь об этом. А теперь Джоли тебе не нравится», - гневно заявил Отар.

Ранее российский журналист Отар Кушанашвили высказал мнение, что телеведущий Иван Ургант не мог купить всю имеющуюся у него недвижимость на обычную зарплату и доходы от ведения корпоративных мероприятий.

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