Кушанашвили обрушился с критикой на Канделаки

«Она написала … когда узнал весь мир, что Джоли посетила Львов: «Первый раз, когда меня тошнит от Джоли». Это десятый раз за неделю, когда меня тошнит от тебя. Ты в самые тяжелые времена бросила меня одного с безработицей разбираться. У тебя был в наличии весь флагман дурацких каналов, весь флагман спортивного телевидения, у тебя была россыпь каналов и теперь есть. А я в это время, тот с которым ты начинала, при продержке которого ты начинала карьеру, голодал. И ты знаешь об этом. А теперь Джоли тебе не нравится», - гневно заявил Отар.