В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
3 часа назад

Беременная Монеточка покинула Россию

Елена Прошина

Певица Екатерина Гырдымова (псевдоним Монеточка) вместе с мужем переехала в Вильнюс после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает News.ru.

Беременная Монеточка покинула Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка заявила, что устала «вести себя немного тише, чем ей бы хотелось», и «прятаться за метафорами». По ее словам, поэтому она решила переехать.

«Одни из наших друзей предложили помощь, что можно попасть сюда, в Литву. Мы просто согласились наобум», - заявила Гырдымова.

Она также рассказала, что находится на шестом месяце беременности и ждет девочку. При этом «денег скопила немного: только на роды, визу и клип».

По словам Монеточки, будущий ребёнок станет «внутренним маячком добра и зла», который даёт ей ощущение безопасности и спокойствия. Об остальном, призналась артистка, она пока не переживает.

Ранее в Госдуме заявили, что не обсуждают вопрос о конфискации имущества российских артистов, уехавших после начала специальной военной операции на Украине.

Шоу-бизнес,Госдума,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители