Беременная Монеточка покинула Россию

Певица Екатерина Гырдымова (псевдоним Монеточка) вместе с мужем переехала в Вильнюс после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает News.ru.

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Артистка заявила, что устала «вести себя немного тише, чем ей бы хотелось», и «прятаться за метафорами». По ее словам, поэтому она решила переехать.

«Одни из наших друзей предложили помощь, что можно попасть сюда, в Литву. Мы просто согласились наобум», - заявила Гырдымова.

Она также рассказала, что находится на шестом месяце беременности и ждет девочку. При этом «денег скопила немного: только на роды, визу и клип».

По словам Монеточки, будущий ребёнок станет «внутренним маячком добра и зла», который даёт ей ощущение безопасности и спокойствия. Об остальном, призналась артистка, она пока не переживает.