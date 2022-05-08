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3 часа назад

Садальский: "«Сегодня вечером» и была плоха, а  стала еще хуже"

Ирина Лебедева

Большой публичный резонанс вызвал первый выпуск передачи «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе. Знаменитый танцовщик сменил в эфире Первого Канала уехавшего с семьей в Израиль Максима Галкина.

Садальский: "«Сегодня вечером» и была плоха, а стала еще хуже"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не оставил такое событие без внимания и актер Станислав Садальский. Он в микроблоге саркастически прокомментировал подписчикам данные по рейтингу передач, - рассказывает СтарХит.

Напротив графы с программой «Привет, Андрей!» стоит цифра 20.9, тогда как рейтинг у «Сегодня вечером» — всего 9.9 баллов.

«Телепрограммы не смотрю: скучно и лживо. Только Интернет, сериалы и кино. Но рейтинговые агентства по-прежнему присылают мне новые цифры. Передача «Сегодня вечером» и с Максом была плоха, а с Максимычем стала еще хуже. Ну а Малахов — искусство проверено», — иронично прокомментировал Садальский.

Ранее Садальский заявил, что замена одного актера другим на роль одного и того же персонажа – непростая шутка, но иногда этого не избежать. При этом раньше среди артистов существовал своеобразный кодекс чести: новый звонил отстраненному и спрашивал разрешения заменить его. Это было по-человечески, говорит Садальский.

«Как вы думаете, Николай спросил у Максима благословения? – задался вопросом в своем блоге Станислав.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Станислав Садальский,Первый канал,
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