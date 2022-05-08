Садальский: "«Сегодня вечером» и была плоха, а  стала еще хуже"

Не оставил такое событие без внимания и актер Станислав Садальский . Он в микроблоге саркастически прокомментировал подписчикам данные по рейтингу передач, - рассказывает СтарХит.

«Телепрограммы не смотрю: скучно и лживо. Только Интернет, сериалы и кино. Но рейтинговые агентства по-прежнему присылают мне новые цифры. Передача «Сегодня вечером» и с Максом была плоха, а с Максимычем стала еще хуже. Ну а Малахов — искусство проверено», — иронично прокомментировал Садальский.

Ранее Садальский заявил, что замена одного актера другим на роль одного и того же персонажа – непростая шутка, но иногда этого не избежать. При этом раньше среди артистов существовал своеобразный кодекс чести: новый звонил отстраненному и спрашивал разрешения заменить его. Это было по-человечески, говорит Садальский.