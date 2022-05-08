Стало известно, сколько Ивлеева заработала на марафоне по похудению

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева совместно с гимнасткой Анной Давыдовой, как пишут СМИ, еще не начав свой марафон, посвященный похудению, уже заработали на нем четверть миллиарда рублей.

Фото: Телеграм Телеграм

Настя начала готовить свою аудиторию заранее, еще в начале апреля. Она выкладывала в социальных сетях видеоролики со своих тренировок, а также фотографии блюд с «правильной» едой, - информирует ФАН.

Марафон под названием «Лютый флекс» стартует 11 мая. Участникам предлагают 21 день «лютого фитнес-флекса во имя упругих ягодиц, красивой осанки, пресса и потери жира». Желающие могут выбрать более дешевый или более дорогой тариф. Стоят они Lite 2,8 тыс. и Ultra 3,2 тыс. рублей.

Источник Telegram-канала «Курятник», занимающийся продюсированием курсов, подсчитал, что за неделю на марафон Ивлеевой подписались почти 90 тысяч человек. При этом 87% из них купили тариф Lite, 13% - Ultra.Итого получается более 250 миллионов рублей.

При этом специалисты ТГ-канала убеждены, что все, что есть в марафоне, можно найти в интернете в бесплатном доступе.

Ранее телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поделилась с поклонниками в своей социальной сети фотографиями из новой откровенной фотосессии для журнала Playboy. Она отметила, что проект временно заморожен, но в будущем обязательно выйдет.