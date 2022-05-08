«Сегодня вызывала ночью скорую» Семенович пожаловалась на здоровье

«Дорогие, я очень сильно отравилась вчера, мне было очень плохо, сегодня вызывала ночью скорую. Поэтому сегодня не будет много контента, выложу только самое необходимое. Надеюсь, что завтра все будет хорошо, и мы будем снова вместе», — сообщила Анна.