В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

«Сегодня вызывала ночью скорую» Семенович пожаловалась на здоровье

Ирина Лебедева

Анна Семенович выложила своем Телеграм-канале видео, где призналась, что ужасно себя чувствует. Певица вышла на связь прямо из постели, вид у нее был болезненный. Артистка сообщила, что ночью ей пришлось даже вызывать себе Скорую помощь.

«Сегодня вызывала ночью скорую» Семенович пожаловалась на здоровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорогие, я очень сильно отравилась вчера, мне было очень плохо, сегодня вызывала ночью скорую. Поэтому сегодня не будет много контента, выложу только самое необходимое. Надеюсь, что завтра все будет хорошо, и мы будем снова вместе», — сообщила Анна.

Фолловеры задались вопросом, чем смогла отравиться звезда. Поклонники вспомнили, что на майские праздники Анна уехала на дачу к родственникам и там активно жарила шашлыки. Так что вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления шутники предлагают Анне посидеть на диете.

Ранее в акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ, Анна Семенович перехватила эстафету выступившей в госпитале в Одинцово певицы и актрисы Виктории Дайнеко.

«Я очень горжусь нашими ребятами. Я желаю вам стойкости, силы духа, терпения. И знайте, что ваши женщины любят и очень вас ждут. Вместе мы сила! Я вас очень люблю и желаю всего самого-самого лучшего!», - эмоционально повторила Семенович».

Шоу-бизнес,Виктория Дайнеко,Анна Семенович,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители