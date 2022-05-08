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2 часа назад

Пресняков извинился перед поклонниками за отмену концерта

Ирина Лебедева

Сейчас в сфере шоу-бизнеса в России обстановка достаточно напряженная. Многие артисты лишились рекламных контрактов, срываются концерты. Владимиру Преснякову также пришлось перенести одно из ранее запланированных выступлений на осень.

Пресняков извинился перед поклонниками за отмену концерта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает СтарХит, музыкант считает, что учитывая нынешнюю обстановку в мире, это единственно верное решение.

«Дорогие друзья! В этом году запланированный на весну концерт в Москве пришлось перенести. Хочу извиниться перед всеми, кто ждал нашей встречи, и объявить новую дату. Концерт в Crocus City Hall пройдет 30 октября. Программа, которую мы готовим, будет еще интереснее, насыщеннее и масштабнее! Все ранее приобретенные билеты действительны, буду очень рад видеть всех снова. В случае необходимости возврата, просьба обращаться к билетному оператору, у которого приобретались билеты», — сообщил Пресняков в личном блоге.

Ранее известный российский певец, бывший зять Аллы Пугачевой Владимир Пресняков ответил на критику в адрес Примадонны. Он поддержал именитую артистку, хотя заметил, что нечасто с ней общается. Музыкант подчеркнул, что в России люди любят бросаться из крайности в крайность. Он выразил уверенность в том, что на родине гораздо больше тех, кому дорога Примадонна, чем тех, кто готов поливать ее грязью.

Владимир Пресняков,Алла Пугачева,
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