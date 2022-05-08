Пресняков извинился перед поклонниками за отмену концерта

«Дорогие друзья! В этом году запланированный на весну концерт в Москве пришлось перенести. Хочу извиниться перед всеми, кто ждал нашей встречи, и объявить новую дату. Концерт в Crocus City Hall пройдет 30 октября. Программа, которую мы готовим, будет еще интереснее, насыщеннее и масштабнее! Все ранее приобретенные билеты действительны, буду очень рад видеть всех снова. В случае необходимости возврата, просьба обращаться к билетному оператору, у которого приобретались билеты», — сообщил Пресняков в личном блоге.