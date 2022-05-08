Звезда "Универа" посадила 7-летнюю дочь за руль автомобиля

«Я думала, что в купальнике или в бельишке потанцую. Когда я туда пришла, зашла в кабинет начальника. Мы поговорили, и он сказал мне: «Ну давай, раздевайся». А я в одежде стою. И я поняла, что не могу раздеться перед незнакомым человеком. Извинилась и ушла», — вспоминала Анна.