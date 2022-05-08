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9 минут назад

Хилькевич посадила 7-летнюю дочь за руль автомобиля

Ирина Лебедева

Анна Хилькевич шокировала общественность видеозаписью, запечатлевшей, как она посадила на водительское сиденье свою маленькую дочь. «Урок вождения» был завершением проведенного в семейном кругу выходного дня.

Звезда "Универа" посадила 7-летнюю дочь за руль автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сначала актриса с детьми 7-летней Арианной и 4-летней Марией побывала в парке аттракционов. А по возвращении домой на территории коттеджного поселка мама посадила Арианну за руль.

Свой странный поступок звезда сериала «Универ» объяснила тем, что выбрала для тренировки дочери безопасный маршрут. Ребенок крутил руль, а мама нажимала на педали, пишут 7days-ru.

«Предупреждаю всех волнующихся. Это мы едем по нашему пустому коттеджному поселку, все под контролем, я профи», - написала Анна в микроблоге.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, что в юности, когда ей еще не было 20 лет, хотела работать танцовщицей. По словам знаменитости, при устройстве на работу она не собиралась раздеваться и была удивлена просьбе снять одежду.

«Я думала, что в купальнике или в бельишке потанцую. Когда я туда пришла, зашла в кабинет начальника. Мы поговорили, и он сказал мне: «Ну давай, раздевайся». А я в одежде стою. И я поняла, что не могу раздеться перед незнакомым человеком. Извинилась и ушла», — вспоминала Анна.

Шоу-бизнес,Анна Хилькевич,
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