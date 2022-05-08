Звезда "Универа" посадила 7-летнюю дочь за руль автомобиля

Анна Хилькевич шокировала общественность видеозаписью, запечатлевшей, как она посадила на водительское сиденье свою маленькую дочь. «Урок вождения» был завершением проведенного в семейном кругу выходного дня.
Сначала актриса с детьми 7-летней Арианной и 4-летней Марией побывала в парке аттракционов. А по возвращении домой на территории коттеджного поселка мама посадила Арианну за руль.
Свой странный поступок звезда сериала «Универ» объяснила тем, что выбрала для тренировки дочери безопасный маршрут. Ребенок крутил руль, а мама нажимала на педали, пишут 7days-ru.
«Предупреждаю всех волнующихся. Это мы едем по нашему пустому коттеджному поселку, все под контролем, я профи», - написала Анна в микроблоге.
Ранее Анна Хилькевич рассказала, что в юности, когда ей еще не было 20 лет, хотела работать танцовщицей. По словам знаменитости, при устройстве на работу она не собиралась раздеваться и была удивлена просьбе снять одежду.
«Я думала, что в купальнике или в бельишке потанцую. Когда я туда пришла, зашла в кабинет начальника. Мы поговорили, и он сказал мне: «Ну давай, раздевайся». А я в одежде стою. И я поняла, что не могу раздеться перед незнакомым человеком. Извинилась и ушла», — вспоминала Анна.