Запашный уверен, что уехавшие из России артисты попросятся обратно

«Звезды, которые позволили себе уехать за границу и оттуда теперь поливают нашу страну грязью, обрекают себя на работу за гроши. В ближайшие годы на маленьких площадках их клиентами будет небольшая часть русской диаспоры, которая придерживается точно таких же взглядов как у них. Нет, мне их, конечно, не жаль, ведь они заслужили именно такого к себе отношения», - рассказал Запашный.