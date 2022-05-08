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3 часа назад

Запашный уверен, что уехавшие из России артисты попросятся обратно

Ирина Лебедева

Эдгард Запашный, директор Большого Московского цирка и знаменитый дрессировщик, высказался о судьбе звезд шоу-бизнеса, которые покинули Россию после начала спецоперации. Об этом пишет ФАН.

Запашный уверен, что уехавшие из России артисты попросятся обратно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Звезды, которые позволили себе уехать за границу и оттуда теперь поливают нашу страну грязью, обрекают себя на работу за гроши. В ближайшие годы на маленьких площадках их клиентами будет небольшая часть русской диаспоры, которая придерживается точно таких же взглядов как у них. Нет, мне их, конечно, не жаль, ведь они заслужили именно такого к себе отношения», - рассказал Запашный.

Дрессировщик считает, что большинство артистов скоро вернутся обратно. Он отмечает, что следует хорошо подумать, прежде чем им это разрешить.

«Они будут выставлять посты и давать грустные интервью о том, что они запутались, или что их неправильно поняли, а мы, к сожалению, будем их прощать снова и снова», - резюмирует цирковой деятель.

По мнению Запашного, критиковать ситуацию в стране и процессы в ней происходящие можно и нужно находясь внутри этой страны. Тогда понятно, что это делается ради того, чтобы жизнь стала лучше. Эмигрировавшие звезды, высказываясь плохо о стране, где они стали знаменитыми, делают это, чтобы выслужиться перед Западом.

Дрессировщик уверен, что мнение таких знаменитостей не стоит воспринимать всерьез.

Шоу-бизнес,Эдгард Запашный,
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