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4 часа назад

«Фи, Ксения!» Кормухина обвинила Собчак в невоспитанности

Ирина Лебедева

Недавно Ксения Собчак представила публике интервью с бывшим худруком МХАТа Эдуардом Бояковым. Певица Ольга Кормухина высказала свое возмущение тем, что журналистка обращается на «ты» к немолодому режиссеру. Кормухина заявила, что Собчак показала себя крайне невоспитанным человеком.

«Фи, Ксения!» Кормухина обвинила Собчак в невоспитанности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фи, Ксения! Какой моветон! Тыкать человеку много старше тебя — это круто?», — написала Ольга Кормухина в своем Telegram-канале.

Ольга Кормухина в последнее время выступает с резкими заявлениями в адрес тех представителей российского шоу-бизнеса, кто уехал из России – навсегда или временно. Так, как пишет teleprogramma-pro, Максима Галкина и Аллу Пугачеву она назвала «сребролюбцами», заметив, что, пока деньги их не испортили, юморист был очень скромен и воспитан, а певица «занималась настоящим творчеством».

Шоу-бизнес,Ольга Кормухина,Максим Галкин,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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