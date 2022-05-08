«Фи, Ксения!» Кормухина обвинила Собчак в невоспитанности

Недавно Ксения Собчак представила публике интервью с бывшим худруком МХАТа Эдуардом Бояковым. Певица Ольга Кормухина высказала свое возмущение тем, что журналистка обращается на «ты» к немолодому режиссеру. Кормухина заявила , что Собчак показала себя крайне невоспитанным человеком.

Ольга Кормухина в последнее время выступает с резкими заявлениями в адрес тех представителей российского шоу-бизнеса, кто уехал из России – навсегда или временно. Так, как пишет teleprogramma-pro, Максима Галкина и Аллу Пугачеву она назвала «сребролюбцами», заметив, что, пока деньги их не испортили, юморист был очень скромен и воспитан, а певица «занималась настоящим творчеством».