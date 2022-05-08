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8 минут назад

«Он сухой и жесткий»:  Меньшова заявила о проблемах общения в Телеграм

Ирина Лебедева

Юлия Меньшова рассказала о некоторых трудностях после перехода с запрещенной зарубежной площадки в социальных сетях интернета на общение с подписчиками в Телеграм-канале.

«Он сухой и жесткий»: Меньшова заявила о проблемах общения в Телеграм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прежний вариант, когда в интернете выкладывались красивые пляжные фотографии и прочие фотосвидетельства сытой жизни, телеведущей сейчас кажется неприемлемым. Но и поддерживать нытиков, которые жалуются на всех и вся, она тоже не намерена, - пишет Экспресс Газета.

«Меня саму там в одинаковой мере не устраивают — что красивые фоточки с морей, что театральные вопли из серии «все пропало»…», - заявляет Меньшова.

Так что сейчас Юлия привыкает к формату контактов с подписчиками в Телеграм-канале.

«Телеграм», конечно, диктует совсем иные правила. Он более информационный, сухой и жесткий. Тут, увы, гораздо меньше теплоты. Так что «жить» в Телеграм пока не совсем уютно», - сообщила она.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова привела цитату Ленина в связи с поездкой Анджелины Джоли на Украину, назвав ее визит кино и пиаром. Ленин еще сто лет назад сказал, что важнейшим из искусств является кино. «Ведь не ошибался. До сих пор – верно», – констатировала телеведущая.

Шоу-бизнес,Анджелина Джоли,Юлия Меньшова,
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