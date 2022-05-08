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1 час назад

Алиса Вокс рассказала о домашнем насилии

Ирина Лебедева

Алиса Вокс (настоящая фамилия исполнительницы – Кондратьева) стала известной после того, как выступала в группе Сергея Шнурова «Ленинград». Еженедельник «7 Дней» пишет, что петь Алиса мечтала с детства. Однако родители мечтали о иной карьере для дочери, и в целом у нынешней звезды было достаточно трудное детство. Особенно сложными были ее отношения с матерью.

Алиса Вокс рассказала о домашнем насилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, артистка рассказала об одном из эпизодов домашнего насилия, оставившего отпечаток на всю жизнь. Алиса получила сотрясение мозга во время репетиции в театральном училище. Мать убедила ее взять академический отпуск, чтобы восстановиться, а потом возобновить обучение. На самом же деле, она подсунула ей на подпись заявление об отчислении.

Эта история вскрылась, разразился скандал, и мать Алису сильно побила. После этого девушка убежала из дома, и даже из Санкт-Петербурга. Она устроилась жить в Москве и поступила В ГИТИС. Алисе очень хотелось доказать, что она как личность чего-то стоит.

«Если меня мама избивает, если она все время говорит, что я страшная, жирная и бездарная уродина с отвратительным характером, которая никогда не выйдет замуж и не будет счастлива, потому что такая тварь, как я, просто не имеет права на существование — так оно и есть», - вспоминала певица.

Алиса Вокс ушла в свое время из группы «Ленинград» из-за конфликта с ее лидером Сергеем Шнуровым. Певица заявила, что руководитель много лет обманывал ее с заработками, а также имело место психологическое давление.

Шоу-бизнес,Алиса Вокс,Сергей Шнуров,
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