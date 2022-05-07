Алсу призналась, что ей «понравилось дурить жюри» шоу «Маска»

Алсу, скрывавшаяся в костюме Пчелы, вышла в суперфинал третьего сезона шоу «Маска». Никто из членов жюри до этого времени не заподозрил, кто именно прячется в черно-желтом наряде.
Филипп Киркоров, к примеру, считал, что это – Лада Дэнс, заигрывал с артисткой и называл ее «любимой жужелицей».
«Мне очень понравилось дурить членов жюри. Я поняла после первого выпуска, что это можно сделать — не так уж сложно на самом деле. Главное отойти от привычного тебе образа. Естественно, я лиричная, вся такая загадочная на сцене, — оказалась врушкой. Ну профессия такая, что делать. У меня от природы низкий голос, я когда-то в детстве училась оперному пению, пришлось немного вспомнить», - призналась Алсу.
Как пишет gazeta.ru, для того, чтобы не быть узнанной, ей пришлось сменить голосовой регистр и это у певицы получилось превосходно.
Певец Филипп Киркоров, который является несменным членом жюри этого шоу, отметил, что Алсу полностью перевоплотилась.
«Какое перевоплощение, в тебе живет второе альтер-эго!» — заявил Киркоров.