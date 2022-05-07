Алсу призналась, что ей «понравилось дурить жюри» шоу «Маска»

«Мне очень понравилось дурить членов жюри. Я поняла после первого выпуска, что это можно сделать — не так уж сложно на самом деле. Главное отойти от привычного тебе образа. Естественно, я лиричная, вся такая загадочная на сцене, — оказалась врушкой. Ну профессия такая, что делать. У меня от природы низкий голос, я когда-то в детстве училась оперному пению, пришлось немного вспомнить», - призналась Алсу.