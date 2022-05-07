Орлова о конфликте Шепелева и родителей Фриске: «Там нет правых»

Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева уже девять лет. И из них семь с лишним отец не дает родителям Жанны, а также крестной маме Платона Ольге Орловой видеться с ребенком.
Телеведущая на YouTube в программе «СтопАбьюз с Александром Добровинским» высказалась о конфликте родителей Жанны и ее гражданского мужа:
«Там нет правых. Неправильно ведет себя папа. И неправильно ведет себя Дима».
Ольга в большей степени поддерживает дедушку и бабушку малыша.
«Я считаю, что они имеют право видеться с кровиночкой Жанны. И это их право – видеть внука, они ничего плохого не желают. Я уверена, что, если бы у Димы нашлись бы силы, и в нем была бы какая-то мудрость и доброта, и снисходительность - он позвонил бы первый и сказал: «Владимир Борисович, давайте зароем топор войны я готов, чтобы вы виделись с сыном». От этого бы выиграли все».
Сама Ольга тоже удивлена позицией Дмитрия по отношению к ней. Она была подругой Жанны, Шепелев тоже ранее называл ее надежным другом и хорошим человеком. Однако после того, как она стала защищать интересы родителей Фриске, в доступе к крестнику ей было отказано. Об этом пишет «Комсомольская Правда»
«Почему мне не дают увидеться с моим крестником? Потому что я поддержала родителей Жанны… Я понимаю, что для Димы, наверное, крестная мать – никто, не родственник… Пройдет еще пару, тройку лет и может быть тогда он разрешит. Я просто жду в надежде на то, что он передумает, он смягчится».
Владимир Фриске подал новый иск на Шепелева в конце апреля. Отец артистки заявил, что хочет заключить с ним мировое соглашение по делу двухлетней давности, когда семье звезды удалось отсудить часть денежных средств. Однако ведущий их так и не вернул.
Известно, что телеведущий потратил почти всё наследство сына, которое должно было до совершеннолетия находиться в банке.