Орлова о конфликте Шепелева и родителей Фриске: «Там нет правых»

«Я считаю, что они имеют право видеться с кровиночкой Жанны. И это их право – видеть внука, они ничего плохого не желают. Я уверена, что, если бы у Димы нашлись бы силы, и в нем была бы какая-то мудрость и доброта, и снисходительность - он позвонил бы первый и сказал: «Владимир Борисович, давайте зароем топор войны я готов, чтобы вы виделись с сыном». От этого бы выиграли все».