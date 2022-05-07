Боня намекнула на новый роман

Виктория Боня одной фразой смогла добиться двойного результата. Теледива написала в социальной сети:

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«Когда дала слово любимому больше не выкладывать фото в купальнике, но настроение фотки нравится и хочется ее поставить».

Таким образом 42-летняя телеведущая намекнула на наличие в ее жизни влюбленного и, судя по ее словам, ревнивого поклонника и заодно лишний раз привлекла внимание к своей точеной фигуре.

Как же звезде удалось совместить несовместимое? Боня просто подрисовала верхнюю часть купальника, а бедра прикрыла стикером, изображающим юбочку. Фотографию она разместила в своем микроблоге.

Виктория Боня и сын миллиардера Алекс Смерфит – родители их общей дочери Анджелины. Пара рассталась уже пять лет назад, но Алекс заботится и о дочери, и о ее маме.