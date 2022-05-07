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54 минуты назад

Моргенштерн нецензурно отреагировал на признание его иноагентом

Илья Родин

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* в своем Telegram-канале крайне резко отреагировал на решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом.

Моргенштерн нецензурно отреагировал на признание его иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Моргенштерн отметил, что в таком случае иностранными агентами следует объявить порядка 70% блогеров на видеохостинге YouTube. При этом рэпер подчеркнул, что с каждого «рубля [доходов] платил налоги».

Моргенштерна признали иноагентом

Он попросил также предоставить доказательства получения денежных средств от Украины.

«А деньги от Украины где? Можно пруфы плез, а то я походу гривны свои ******* [потерял]», - потребовал рэпер, уточнив при этом, что Киев признал его «национальной угрозой».

Моргенштерн добавил также, что список иноагентов, в который его включили, совсем маленький. В нем всего пять человек. В то время, как хип-хоп-исполнителя Face и журналиста Александра Невзорова включили в реестр, в котором были указаны 158 организаций.

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Александр Невзоров,Минюст России,
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