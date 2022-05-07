Моргенштерн нецензурно отреагировал на признание его иноагентом

Моргенштерн отметил, что в таком случае иностранными агентами следует объявить порядка 70% блогеров на видеохостинге YouTube. При этом рэпер подчеркнул, что с каждого «рубля [доходов] платил налоги».

«А деньги от Украины где? Можно пруфы плез, а то я походу гривны свои ******* [потерял]», - потребовал рэпер, уточнив при этом, что Киев признал его «национальной угрозой».

Моргенштерн добавил также, что список иноагентов, в который его включили, совсем маленький. В нем всего пять человек. В то время, как хип-хоп-исполнителя Face и журналиста Александра Невзорова включили в реестр, в котором были указаны 158 организаций.