Бузова: «Бедность - это то, чего я не хочу допустить в своей жизни»

«Бедность — это то, чего я ни в коем случае не хочу допустить в своей жизни. Я всегда буду работать. И пойду, если надо, официанткой, для меня это не проблема. Мне часто задавали вопросы: «Если не интернет, то что?» Я говорила — телевидение. «А если не телевидение?» Ну зачем вообще об этом думать, зачем эти мысли в космос посылать? Я востребованная телеведущая, у меня огромное количество проектов», - заявила звезда.