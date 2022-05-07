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1 час назад

Бузова: «Бедность - это то, чего я не хочу допустить в своей жизни»

Ирина Лебедева

В ситуации, когда многие отечественные звезды шоу-бизнеса публично сетуют о снижении доходов, Ольга Бузова уверена, что не пропадет в любом случае, потому что жить на широкую ногу не привыкла, а к любому труду относится с уважением. Об этом она рассказала в интервью порталу woman.ru.

Бузова: «Бедность - это то, чего я не хочу допустить в своей жизни»
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Бедность — это то, чего я ни в коем случае не хочу допустить в своей жизни. Я всегда буду работать. И пойду, если надо, официанткой, для меня это не проблема. Мне часто задавали вопросы: «Если не интернет, то что?» Я говорила — телевидение. «А если не телевидение?» Ну зачем вообще об этом думать, зачем эти мысли в космос посылать? Я востребованная телеведущая, у меня огромное количество проектов», - заявила звезда.

Ольга и ранее говорила, что она выросла в достаточно простой семье и с детств сама себя обеспечивала. Так что надеяться только на себя научилась с юных лет.

«Я знаю цену каждому рублю. Я 50 рублей зарабатывала в 18 лет, когда полы мыла. Мне мама давала деньги, но не хватало. Потому что после универа хотелось картошку фри. А еще я обожала перед институтом пить латте. Моя любовь к нему осталась с тех времен. 36 рублей стоил стаканчик. Были и дешевле, но мне нравился в определенной кофейне. Мне не хватало, я пошла и нашла работу», - вспоминала поющая телеведущая.

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило новые списки из 3423 физических лиц и 545 компаний из России, поддерживающих спецоперацию на Украине. В реестр попали Ольга Бузова, Полина Гагарина, Анна Семенович и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,Ольга Бузова,Анна Семенович,
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