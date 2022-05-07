Поклонники потеряли Варум

Анжелика Варум перестала появляться на публике уже несколько месяцев назад. Певица не дает концертов, а также не выходит на связь в социальных сетях. Поклонники уже забили тревогу.

Все же они надеются, что с певицей не случилось ничего плохого, а просто она уехала в Майами к дочери Лизе. В прошлом году наследница звездных родителей получила американский паспорт. Она живет в США с детства. Лиза посвятила свою жизнь музыке и делает успехи. В апреле этого года группа девушки выступила на разогреве у рок-звезды Bon Jovi, - сообщает «Комсомольская Правда».