Поклонники потеряли Варум

Анжелика Варум перестала появляться на публике уже несколько месяцев назад. Певица не дает концертов, а также не выходит на связь в социальных сетях. Поклонники уже забили тревогу.
Все же они надеются, что с певицей не случилось ничего плохого, а просто она уехала в Майами к дочери Лизе. В прошлом году наследница звездных родителей получила американский паспорт. Она живет в США с детства. Лиза посвятила свою жизнь музыке и делает успехи. В апреле этого года группа девушки выступила на разогреве у рок-звезды Bon Jovi, - сообщает «Комсомольская Правда».
Лиза унаследовала от мамы и папы любовь к музыке. Девушка выступает под псевдонимом Лиз Холлоуэй в составе коллектива Bruvvy band. Гонорары у группы скромные – работать пока приходится на малую аудиторию, например, в барах.
Лиза встречается с музыкантом Кайлом Флинком. Любимый мужчина Елизаветы играет в группе Palomino Blond.