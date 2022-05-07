Собчак назвала шуточные прозвища своего сына

Ксения Собчак удивила публику, когда сказала, что называет своего сына Платона «гаденышем» или «спиногрызом». Конечно, с любовью и не всерьез. Такое признание телеведущая сделала на шоу «Мамы и монстры».

По словам Собчак, многие мамы считают такое недопустимым – поскольку дети – это «маленькие ангелочки». Однако в ее семье не выискивают негатив там, где его нет, и никто не жалуется, - сообщает gazeta.ru.

Как и у любой мамы, детские капризы порой вызывают раздражение у светской львицы.

«Ты ужасно бесишься, но понимаешь, что от осинки не родятся апельсинки. Платон чувствует, когда тебе что-то надо от него, это очень важно, и никогда этого не делает в нужный момент», - рассказала она.