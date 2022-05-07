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3 часа назад

СМИ: конструктор сезона - собери фигурку Деппа в постели с какашками

Ирина Лебедева

Судебные тяжбы Джонни Деппа и Эмбер Херд прогремели на весь мир. Публика проявила несомненный интерес к пикантным подробностям совместной жизни известных звезд. Предположительно, отреагировала на пролонгированный скандал и компания Лего, в которой стараются не упускать общественно-значимых поводов. Об этом сообщает Телеграм-канал НеМалахов.

СМИ: конструктор сезона - собери фигурку Деппа в постели с какашками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Грустный пират в обкаканной постели. Похоже, в Лего пристально следят за судами Джонни Деппа с Эмбер Херд».

Тематические наборы конструкторов, посвященные Джеку Воробью и миру пиратов, появились в продаже еще 10 лет назад. Потом «пиратская серия» исчезла с рынка.

Телеграм

Голливудский актер Джонни Депп решил развестись с женой актрисой Эмбер Хёрд после того, как обнаружил в супружеском ложе человеческие фекалии, сообщает издание Mirror. Артист отметил, что поначалу супруга пыталась свалить вину на маленькую собачку – йоркширского терьера.

Шоу-бизнес,Джонни Депп,
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