СМИ: конструктор сезона - собери фигурку Деппа в постели с какашками

Судебные тяжбы Джонни Деппа и Эмбер Херд прогремели на весь мир. Публика проявила несомненный интерес к пикантным подробностям совместной жизни известных звезд. Предположительно, отреагировала на пролонгированный скандал и компания Лего, в которой стараются не упускать общественно-значимых поводов. Об этом сообщает Телеграм-канал НеМалахов.
«Грустный пират в обкаканной постели. Похоже, в Лего пристально следят за судами Джонни Деппа с Эмбер Херд».
Тематические наборы конструкторов, посвященные Джеку Воробью и миру пиратов, появились в продаже еще 10 лет назад. Потом «пиратская серия» исчезла с рынка.
Голливудский актер Джонни Депп решил развестись с женой актрисой Эмбер Хёрд после того, как обнаружил в супружеском ложе человеческие фекалии, сообщает издание Mirror. Артист отметил, что поначалу супруга пыталась свалить вину на маленькую собачку – йоркширского терьера.