Манукян объявил, что женится

Блогер и шоумен Давид Манукян, прославившийся романом с Ольгой Бузовой, был гостем шоу «Женский форум». Там он подтвердил, что у него есть постоянная девушка, с которой в ближайшем году он собирается создать семью и завести ребенка, - пишет gazeta.ru. Правда, имя своей подруги блогер не назвал.

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«Есть ли у меня мозоли на правой руке? Откуда? Я ведь в отношениях. Вообще хочу жениться в этом году и хочу детей», - сообщил Дава.

Западные санкции коснулись многих направлений жизнедеятельности россиян. Одними из пострадавших в новых условиях стали отечественные блогеры, в один момент лишившиеся своих страниц с огромными числом подписчиков и многомиллионными доходами.

Большинство из них переносят свои проекты на другие платформы, хотя все равно есть общее беспокойство на тему того, что в России вообще могут заблокировать все социальные сети. Пока блогеры с ужасом думают об этом, их коллега Давид Манукян абсолютно не унывает.

По его словам, даже если в стране вообще социальных сетей не будет, он точно без работы не останется.