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2 часа назад

Внук Пугачевой: «Это не просто желтуха, это преступление!»

Ирина Лебедева

Никиту Преснякова буквально преследует один из Youtube-каналов, на котором рассказывают о молодом музыканте всяческие гадости. После очередной публикации «новостей», Никита решил наказать клеветников, - информирует Экспресс Газета.

Внук Пугачевой: «Это не просто желтуха, это преступление!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сын Кристины Орбакайте в своем Телеграм-канале пожаловался на новый вброс скандальной информации. Якобы он устроил грандиозную гулянку в покинутом Примадонной замке в деревне Грязь, пригласив друзей из числа звездных наследников, в том числе Стефанию Маликову и Никиту Малинина. Как было сказано, молодежь веселилась столь бурно, что устроила пожар и даже пострадали люди.

«Это, ребята, не просто желтуха, - это преступление. Меня обвиняют в таких вещах! Понятно, что автор нездоров», - возмутился Никита.

Пресняков опроверг информацию о том, что он во время отсутствия в стране Аллы Пугачевой якобы проживает в ее роскошном замке в деревне Грязь. На самом деле он живет не в замке, а на даче бабушки в Подмосковье, где дом ему приходится ремонтировать за свой счет. С Никитой Малининым же виделся только – на телешоу, а с дочкой Маликова просто не знаком.

«Вкладываю свои честно заработанные деньги в наш семейный дом (не замок. Позавчера, к примеру, штукатурка от сильного ветра полетела, зимой деревянная беседка под весом снега обрушилась. Угадайте, кто будет этим заниматься? Я буду», — написал Пресняков в своем Telegram-канале.

Что же касается клеветников, то обидчиков ждет соответствующая кара. А пока Никита попросил своих подписчиков пожаловаться на оскорбивший его канал.

В апреле в Сети распространили информацию, что во время отсутствия Галкина и Пугачевой за их домом ухаживает внук певицы Никита Пресняков — младший.

Шоу-бизнес,Стефания Маликова,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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