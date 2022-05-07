Слухи о том, что Примадонна займется коммерцией, оказались фейком

Алла Борисовна с супругом и детьми задержалась на Земле обетованной. Максим Галкин организовал турне концертов по городам Израиля, Лизе и Гарри, как пишут СМИ, подыскали школу. Непонятно, когда планирует вернуться звездная пара, и вернется ли вообще. Целая армия поклонников Пугачевой внимательно следит за новостями.
И вот в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что Примадонна регистрирует в РФ одноименную торговую марку и потом будет продавать от своего имени самую разную продукцию. То есть переквалифицируется из певиц в бизнесмены, - пишет
Экспресс Газета.
Однако концертный директор Аллы Борисовны Елена Чупракова назвала эти слухи не соответствующими действительности, поскольку бренд «Примадонна» был зарегистрирован уже давно. В настоящее же время была всего лишь планово продлена его регистрация.
Производство или продажа каких-то товаров от имени Аллы Борисовны не планируется. А смысл продления прав на торговую марку – в охране репутации Аллы Пугачевой.
«Чтобы туалет не назвали Примадонной. Просто, чтобы было», - пояснила концертный директор.
Никита Пресняков опроверг информацию о том, что он во время отсутствия в стране семьи своей бабушки Аллы Пугачевой якобы проживает в ее роскошном замке в деревне Грязь. Певец сообщил, что на самом деле обосновался не в замке, а на даче бабушки в Подмосковье, где дом ему приходится ремонтировать за свой счет.