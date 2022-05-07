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4 часа назад

Мадонна попросила встречи с папой римским

Вечерняя Москваиещё 1

Именитая британская певица Мадонна в пятницу, 6 мая, на своих страницах в социальных сетях опубликовала обращение к папе римскому Франциску, в котором попросила о встрече. Артистка отметила, что хотела бы обсудить с понтификом «важные дела», поскольку она давно не исповедовалась.

Мадонна попросила встречи с папой римским
Фото: ТАССТАСС

— Прошло несколько десятилетий с моей последней исповеди. Может быть мы могли бы как-нибудь встретиться и обсудить важные дела? Меня три раза отлучали от церкви. Это нечестно, — подчеркнула британская знаменитость, добавив, что является «добропорядочной католичкой».

Мадонна снискала скандальную известность своими эпатажными клипами и образами. Один из них — видео на композицию Like a Prayer — особенно возмутил Ватикан. Артистка в этом ролике эротично танцует на фоне горящих крестов и показывает в камеру стигматы.

Шоу певицы также неоднократно подвергались жесткой критике со стороны верующих. Так, один из последних религиозных скандалов был вызван туром, в котором Мадонна инсценировала собственное распятие на огромном зеркальном кресте, пишет РИА Новости.

На этой неделе также разразился скандал после выступления короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова с большим крестом, с которого он исполняет песню «Мария Магдалена». Актриса Мария Шукшина удивилась тому, что с подобным «бесовским шоу» певец намеревается гастролировать по России.

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