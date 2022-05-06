Лидер движения «Сорок Сороков» не поверил извинениям Киркорова

Лидер православного общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин считает обманом извинения певца Филиппа Киркорова за номер с крестом. Об этом он заявил «Газете.Ru».
«Сорок Сороков» ранее подали заявление в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить выступление музыканта Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце на песню «Мария Магдалена». Еще одно заявление поступило от телеканала «Царьград».
«Многие не готовы принять такие извинения Киркорова, так как он пытается обмануть людей, разыгрывая своё незнание и непонимание, что его антихристианская выходка вызовет такую реакцию. Движение «Сорок Сороков» уже пыталось возбудить уголовное дело против Киркорова за его скандальный клип «Романы». И он об этом прекрасно знал, так как в прессе опосредованно ответил нам, что не видит в своём клипе оскорблений чувств верующих. А здесь он вдруг прозрел и извиняется? Не верю, по Станиславскому. Просто сейчас время другое, и он понял, что те провокации, которые он осуществляет в отношении христиан, сейчас могут ему выйти боком и уголовным делом. Мы раньше всех подали заявление в Следственный комитет и Генпрокуратуру, прямо сразу. Поэтому считаем, что после этого правоохранительные органы, проведя проверку, решат возбудить уголовное дело или нет. Но как гражданин тысячелетней России, после принятия поправок в Конституцию, считаю, что Киркоров перешёл красные линии, которые он не имел право переходить в стране, которую многие зовут Святой Русью», — сказал Кормухин.
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать извинения Филиппа Киркорова переадресовал вопрос «представителям общественности», в частности лидеру «Сорок Сороков» Андрею Кормухину, который ранее выступал за привлечение Филиппа Киркорова к уголовной ответственности.
6 мая Филипп Киркоров в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) опубликовал пост, в котором заявил, что не хотел сознательно оскорбить кого-либо своим выступлением на песню «Мария Магдалена», в рамках которого он танцевал на наклоненном кресте. Он назвал хореографию номера «фантазийной историей». По его словам, задумка никак не была связана с целью оскорбления христианства или какой-либо другой религии. Киркоров признался, что не мог даже предположить, что заденет своим выступлением чувства россиян.