Лидер движения «Сорок Сороков» не поверил извинениям Киркорова

«Многие не готовы принять такие извинения Киркорова, так как он пытается обмануть людей, разыгрывая своё незнание и непонимание, что его антихристианская выходка вызовет такую реакцию. Движение «Сорок Сороков» уже пыталось возбудить уголовное дело против Киркорова за его скандальный клип «Романы». И он об этом прекрасно знал, так как в прессе опосредованно ответил нам, что не видит в своём клипе оскорблений чувств верующих. А здесь он вдруг прозрел и извиняется? Не верю, по Станиславскому. Просто сейчас время другое, и он понял, что те провокации, которые он осуществляет в отношении христиан, сейчас могут ему выйти боком и уголовным делом. Мы раньше всех подали заявление в Следственный комитет и Генпрокуратуру, прямо сразу. Поэтому считаем, что после этого правоохранительные органы, проведя проверку, решат возбудить уголовное дело или нет. Но как гражданин тысячелетней России, после принятия поправок в Конституцию, считаю, что Киркоров перешёл красные линии, которые он не имел право переходить в стране, которую многие зовут Святой Русью», — сказал Кормухин.