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18 минут назад

Кейт Миддлтон ищет помощника в соцсетях

Елена Прошина

На Linkedln разместили объявление о поисках личного помощника для герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон ищет помощника в соцсетях
Фото: РамблерРамблер

Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что вакансия личного помощника секретаря Миддлтон появилась три дня назад.

«Это захватывающая возможность присоединиться к нашей команде и помогать ее королевскому высочеству герцогине Кембриджской. Ваша роль будет заключаться в оказании широкой административной и оперативной поддержки личному секретарю Кейт Миддлтон», — написано в кратком описании вакансии.

В обязанности сотрудника будет входить ведение ежедневника секретаря, организация встреч и контроль корреспонденции. Также среди задач будущего работника значится оказание поддержки в организации визитов и мероприятий королевской семьи и ведение протоколов заседаний.

От кандидата ждут опыт секретарской и административной работы, в том числе с информационными технологиями, высокие коммуникативные навыки, оперативность и стрессоустойчивость. Кроме того в критериях указаны «способность проявлять такт и осмотрительность и всегда сохранять конфиденциальность» и «знание разнообразия сообществ в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире».

Работа в Кенсингтонском дворце предполагает полный день, 37,5 часов в неделю и зарплату в размере 27 500 фунтов стерлингов в год.

Шоу-бизнес,Кейт Миддлтон,
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