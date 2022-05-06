Клава Кока сняла TikTok c о своей 75-летней бабушкой

Певица Клава Кока поделилась с подписчиками фотографиями и видео с празднования 75-летнего юбилея ее бабушки.
В качестве подарка исполнительница преподнесла айпад, передает «Комсомольская правда».
«Бабуле сегодня 75! И мы прилетели в гости. Я ей подарила новый айпад, так что она будет читать все ваши поздравления», — подписала фото с мамой и бабушкой Клава Кока.
Певица, чтобы отметить юбилей близкого человека прилетела в Пятигорск. Вся семья Высоковых отметили этот день в ресторане, а на следующий день поднялась на вершину горы Машук.
Помимо фотографий Клава Кока также показала несколько видео с бабушкой в своем TikTok. Певица отмечала, что ее бабушка хорошо владеет современной техникой и с удовольствием разбирается во всех социальных сетях.
«Помню, как пять лет назад познакомила ее с айпадом, у нее тогда был кнопочный телефон, а сейчас она продвинутый пользователь», — написала под одним из видео, где ее бабушка показывала свои любимые приложения на новом айпаде, Клава Кока.
Ранее стало известно, что Филипп Киркоров потратил на празднование своего юбилея почти 40 миллионов рублей. Деньги ушли на праздничный ужин в отеле The Ritz-Carlton и модный показ, который прошел перед ним.