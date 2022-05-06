Дочь Моники Беллуччи Дева заговорила по-русски и попала на видео

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева заговорила по-русски в компании друзей в Лондоне. Соответствующим роликом поделилась одна из подруг девушки, русская манекенщица Эмили Бруни, в собственном Telegram-канале.

Фото: соцсети соцсети

17-летнюю Кассель запечатлели сидящей за столом в ресторане в белом кроп-топе и кардигане черного цвета, а также с собранными в низкий хвост волосами. На размещенных кадрах знаменитость отвечала на русском языке на вопросы своей приятельницы. Например, она рассказала, что ее зовут Дева, а также раскрыла свой возраст.

Помимо этого, в видео модель повторила фразы

«Что за анаконда?» и «Всем моим братьям салам», которые стали популярны в сети благодаря вирусным роликам, опубликованным на платформе TikTok.

«Она сказала: "Папа, не переживай, я с русскими"», — подписала посты Бруни.