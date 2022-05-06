Успенская предложила запретить творчество Моргенштерна

Российская певица Любовь Успенская предложила запретить творчество рэпера Моргенштерна в России. Об этом она заявила в интервью «Новому радио».

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Успенская уверена, что композиции Моргенштерна и подобных ему исполнителей негативным образом влияют на умы молодежи. Певица хотела бы запретить их всех.

Кроме того, по ее мнению, песни отдельных современных звезд могут подтолкнуть к употреблению запрещенных веществ.

«Дети слушают эту музыку, видят эту марихуану. И они думают — он же для них идол — надо ему подражать», — подчеркнула певица.