Успенская предложила запретить творчество Моргенштерна

Российская певица Любовь Успенская предложила запретить творчество рэпера Моргенштерна в России. Об этом она заявила в интервью «Новому радио».
Успенская уверена, что композиции Моргенштерна и подобных ему исполнителей негативным образом влияют на умы молодежи. Певица хотела бы запретить их всех.
Кроме того, по ее мнению, песни отдельных современных звезд могут подтолкнуть к употреблению запрещенных веществ.
«Дети слушают эту музыку, видят эту марихуану. И они думают — он же для них идол — надо ему подражать», — подчеркнула певица.
Напомним, что сейчас Моргенштерн находится в Дубае. Он покинул Россию после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет. Кроме того, еще до уезда рэпера из России полиция при проверке ролика «Розовое вино — 2» обнаружила там пропаганду наркотиков.