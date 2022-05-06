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26 минут назад

Успенская предложила запретить творчество Моргенштерна

Елена Прошина

Российская певица Любовь Успенская предложила запретить творчество рэпера Моргенштерна в России. Об этом она заявила в интервью «Новому радио».

Успенская предложила запретить творчество Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Успенская уверена, что композиции Моргенштерна и подобных ему исполнителей негативным образом влияют на умы молодежи. Певица хотела бы запретить их всех.

Кроме того, по ее мнению, песни отдельных современных звезд могут подтолкнуть к употреблению запрещенных веществ.

«Дети слушают эту музыку, видят эту марихуану. И они думают — он же для них идол — надо ему подражать», — подчеркнула певица.

Зинатуллина заявила, что все проблемы у Моргенштерна начались после переезда из России

Напомним, что сейчас Моргенштерн находится в Дубае. Он покинул Россию после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет. Кроме того, еще до уезда рэпера из России полиция при проверке ролика «Розовое вино — 2» обнаружила там пропаганду наркотиков.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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