Успенская предложила запретить творчество Моргенштерна

Российская певица Любовь Успенская предложила запретить творчество рэпера Моргенштерна. Об этом она заявила в интервью «Новому радио», запись которого доступна на официальном YouTube -канале радиостанции.

«Очень много есть такого говна, которое очень влияет на умы нашей молодежи. Такие вот, как Моргенштерн. Я, честно говоря, запретила бы это все», — сказала 68-летняя исполнительница.

По ее мнению, песни отдельных современных звезд могут подтолкнуть к употреблению запрещенных веществ.

«Дети слушают эту музыку, видят эту марихуану. И они думают — он же для них идол — надо ему подражать», — подытожила Успенская.

В феврале стало известно, что полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Поводом для производства стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Эксперты обнаружили, что по «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».