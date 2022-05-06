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1 час назад

Киркоров извинился за танец на кресте

Газета.Ruиещё 6

Музыкант Филипп Киркоров в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) заявил, что не хотел сознательно оскорбить кого-либо своим выступлением в Кремлевском дворце на песню «Мария Магдалена», в рамках которого он танцевал на наклоненном кресте.

«Я не вкладываю в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаются религиозные святыни», — подчеркнул Киркоров.

Он назвал хореографию номера «фантазийной историей». По его словам, его задумка никак не была связана с целью оскорбления христианства или какой-либо другой религии. Киркоров признался, что не мог даже предположить, что заденет своим выступлением чувства россиян.

«Если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения», — написал музыкант.

Согласно попавшему в сеть фрагменту, во время исполнения песни «Мария Магдалена» на сцене появляется светящийся крест, внутри которого «распята» актриса. Этот крест становится «сценой» для Киркорова, а танцоры в черных одеждах стоят на коленях и преклоняются перед крестом и исполнителем.

В РПЦ назвали «абсолютно отвратительным» шоу Киркорова

Ранее движение «Царьград» потребовало возбудить уголовное дело в отношении певца Филиппа Киркорова из-за его танца на опрокинутом кресте.

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