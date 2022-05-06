Стало известно о переносе гастролей «Вечернего Урганта» в Германии

Вокалистка музыкального коллектива «Фрукты» Саша Даль заявила, что концерт «Вечернего Урганта» в Германии состоится в 2023 году. В беседе с «КП» она отметила, что группа является частью коллектива шоу, а потому поедет заграницу вместе с остальными.

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«Выступление перенесено на 2023 год и наша группа, как часть коллектива "Вечернего Урганта" там будет, когда он состоится», — сказала Даль, добавив, что пока «Фрукты» выступают лишь с гастролями по российским городам.

Напомним, что ранее Иван Ургант опроверг слухи о том, что собирается в ближайшее время отправиться в гастрольный тур по Германии. Он отметил, что у него пока нет планов покидать Россию.