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21 минуту назад

Стало известно о переносе гастролей «Вечернего Урганта» в Германии

Елена Прошина

Вокалистка музыкального коллектива «Фрукты» Саша Даль заявила, что концерт «Вечернего Урганта» в Германии состоится в 2023 году. В беседе с «КП» она отметила, что группа является частью коллектива шоу, а потому поедет заграницу вместе с остальными.

Стало известно о переносе гастролей «Вечернего Урганта» в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выступление перенесено на 2023 год и наша группа, как часть коллектива "Вечернего Урганта" там будет, когда он состоится», — сказала Даль, добавив, что пока «Фрукты» выступают лишь с гастролями по российским городам.

Напомним, что ранее Иван Ургант опроверг слухи о том, что собирается в ближайшее время отправиться в гастрольный тур по Германии. Он отметил, что у него пока нет планов покидать Россию.

Кроме того, Ургант пожаловался, что вокруг его личности в последнее время создается довольно много фейков, на которые он не успеет реагировать. Артист попросил верить только той информации, которую он публикует на страницах в социальных сетях.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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