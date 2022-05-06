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50 минут назад

Бузова призналась в мытье полов ради картошки фри

Елена Прошина

Певица Ольга Бузова призналась, что мыла полы, чтобы заработать на картофель фри. О своей жизни во время обучения на географическом факультете СПбГУ она рассказала в интервью Woman.ru.

Бузова призналась в мытье полов ради картошки фри
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я знаю цену каждому рублю. Я 50 рублей зарабатывала в 18 лет, когда полы мыла. Потому что мне после универа хотелось картошку фри. А еще я обожала перед институтом пить латте. 36 рублей стоил стаканчик. Были и дешевле, но мне нравился в определенной кофейне», — рассказала Бузова.

По словам звезды, ее мама в те годы работала стоматологом в районной поликлинике. Денег, которые она давала Бузовой на карманные расходы, не хватало, а просить у родительницы большую сумму она не могла, из-за чего устроилась на подработку.

Ольга также призналась, что боится бедности и готова освоить любую профессию. Бузова готова пойти работать даже официанткой — главное, чтобы у нее всегда были деньги.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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