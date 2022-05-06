Алиса Вокс рассказала о насилии со стороны матери

«Мама, которая говорила: «Ты, главное, учись, развивайся и ни о чем не беспокойся», — через неделю била меня головой о ступеньки на лестничной клетке, крича, что я тварь и паразитка, которая сидит у нее на шее. И лучше бы я сдохла», — вспоминает певица.