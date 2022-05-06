Алиса Вокс рассказала о насилии со стороны матери

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью изданию «СтарХит» рассказала о насилии со стороны покойной матери.
По словам Вокс, мать била ее в воспитательных целях.
«Мама, которая говорила: «Ты, главное, учись, развивайся и ни о чем не беспокойся», — через неделю била меня головой о ступеньки на лестничной клетке, крича, что я тварь и паразитка, которая сидит у нее на шее. И лучше бы я сдохла», — вспоминает певица.
Когда Вокс училась на втором курсе театральной академии и получила на репетиции сотрясение мозга, продолжает артистка, мать дала ей на подпись бумаги, чтобы забрать документы из академии, сказав, что это заявление на академический отпуск.
«Я подписала заявление, даже не читая, а оказалось, это было согласие на то, что я забираю документы», — поделилась звезда.
«Она без конца повторяла: «Надо было все-таки сделать аборт, а потом родить мальчика — голубоглазого Стасика. Он бы играл на скрипке и любил меня», — цитирует маму Алиса Вокс.