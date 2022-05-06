Актриса встала на сторону музыканта. Елена Проклова считает, что он оплошал с появившимся на сцене огромным крестом, но этому есть объяснение.
«Творческая личность в любом виде искусства имеет право ошибиться и не все точно рассчитать. Я думаю, что никакого умысла, что ранило бы чувства верующих, у него не было. Но не всегда удается все заранее взвесить или рассчитать», – заявила актриса.
Проклова призвала россиян «понять и простить» знаменитость. Она подчеркнула, что юбиляр не со зла обидел верующих, а из-за богатого творческого полета, передает BLITZ+.
Ранее общество «Царьград» обратилось в Генеральную прокуратору с просьбой проверить выступление Филиппа Киркорова. Об этом рассказал председатель общества Константин Малофеев. Напомним, певец призвал быть толерантными и не оскорблять тех, кто имеет другую точку зрения, пишут «Новые известия».