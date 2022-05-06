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1 час назад

Проклова поддержала Киркорова после оскорблений РПЦ

РИА "ФедералПресс"

Актриса встала на сторону музыканта. Елена Проклова считает, что он оплошал с появившимся на сцене огромным крестом, но этому есть объяснение.

«Творческая личность в любом виде искусства имеет право ошибиться и не все точно рассчитать. Я думаю, что никакого умысла, что ранило бы чувства верующих, у него не было. Но не всегда удается все заранее взвесить или рассчитать», – заявила актриса.

Проклова призвала россиян «понять и простить» знаменитость. Она подчеркнула, что юбиляр не со зла обидел верующих, а из-за богатого творческого полета, передает BLITZ+.

В РПЦ назвали «абсолютно отвратительным» шоу Киркорова

Ранее общество «Царьград» обратилось в Генеральную прокуратору с просьбой проверить выступление Филиппа Киркорова. Об этом рассказал председатель общества Константин Малофеев. Напомним, певец призвал быть толерантными и не оскорблять тех, кто имеет другую точку зрения, пишут «Новые известия».

Шоу-бизнес,Видео,Константин Малофеев,Елена Проклова,Филипп Киркоров,РПЦ,
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