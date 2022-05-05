Лолита отреагировала на слухи о национализации имущества артистов

«Просыпаешься утром и совершенно случайно натыкаешься в YouTube на каких-нибудь добрых граждан, которые все больше рассуждают о национализации имущества российских артистов. И я решила не дожидаться национализации, а сдать имущество добровольно. Принимайте, березка русская — две штуки, туи, слегка обосанные моей собакой, елочка, заборчик бетонный. На всякий случай хотела сказать, в доме есть туалет и унитаз, к нему прилагается ершик. Это я опять-таки ни на что не намекаю. Просто экскурсовод Зимнего дворца мне рассказала, как в 17 году его взяли, зачем-то разбили этрусские вазы и насрали на паркет. Поэтому напоминаю у меня в доме унитаз, и ершик я оставляю национализаторам», — сказала в видео Лолита.