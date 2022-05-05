Лолита отреагировала на слухи о национализации имущества артистов

Певица Лолита Милявская отреагировала на слухи о национализации имущества артистов, распространяемые в интернете. В своем Telegram-канале она опубликовала видеообращение к своим подписчикам, в котором также перечислила, что из нажитого готова добровольно передать в собственность государства.
«Просыпаешься утром и совершенно случайно натыкаешься в YouTube на каких-нибудь добрых граждан, которые все больше рассуждают о национализации имущества российских артистов. И я решила не дожидаться национализации, а сдать имущество добровольно. Принимайте, березка русская — две штуки, туи, слегка обосанные моей собакой, елочка, заборчик бетонный. На всякий случай хотела сказать, в доме есть туалет и унитаз, к нему прилагается ершик. Это я опять-таки ни на что не намекаю. Просто экскурсовод Зимнего дворца мне рассказала, как в 17 году его взяли, зачем-то разбили этрусские вазы и насрали на паркет. Поэтому напоминаю у меня в доме унитаз, и ершик я оставляю национализаторам», — сказала в видео Лолита.
Свою реакцию она также дополнила текстом.
«Когда натыкаешься на комментаторов, которые орут, что надо национализировать имущество артистов (я сейчас только про этот сегмент), потому что "они заработали его на зрителе страны, а тратят, как хотят", то хочется поставить акцент на слове "заработали», а не украли"», — написала певица.
Подписчики Лолиты положительно отреагировали на ее видеообращение и оценили чувство юмора.
«Обожаю ваш юмор и самоиронию»; «Лолита! Вы чудо! Дураков нарожала наша Земля! Пусть они послужат удобрением на ее благо!»; «Умничка, ржу не могу. Особенно про туи»; «Молодец, Лолита! Дерзко, смело. Давно так не смеялась», написали пользователи в комментариях.