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31 минуту назад

Эмбер Херд рассказала о первом случае насилия со стороны Джонни Деппа

Lenta.ru

Американская актриса и модель Эмбер Херд рассказала о первом случае насилия со стороны бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом сообщает Daily Mail.

Эмбер Херд рассказала о первом случае насилия со стороны Джонни Деппа
Фото: ReutersReuters

Херд вспомнила, что актер впервые ударил ее из-за вопроса о татуировке.

«Я никогда этого не забуду. Это изменило мою жизнь. Я сидела на диване, и мы просто разговаривали. Он пил. Я думаю, что он еще употреблял кокаин, потому что на столе был кокаин», — сказала актриса в суде.

По ее словам, она поинтересовалась у Деппа, что означает его татуировка с надписью Wino forever. Когда актер сказал, что на ней написано «вино», Херд подумала, что это шутка, и начала смеяться. Она утверждает, что после этого артист дал ей несколько пощечин.

«Я теряю равновесие. Я вдруг осознаю, что со мной случилось худшее, что могло случиться. Я так хочу, чтобы все это было шуткой», — вспомнила актриса.

Она рассказала, что после этого инцидента Депп начал плакать. Потом он извинился перед ней, однако Херд была уверена, что эта ситуация повторится снова.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.

Шоу-бизнес,Джонни Депп,
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