53-летняя Дженнифер Энистон вышла в свет без макияжа

Американская актриса Дженнифер Энистон вышла в свет без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки публикует издание DailyMail.

Фото: Reuters Reuters

Папарацци засняли 53-летнюю знаменитость после посещения салона красоты в Беверли-Хиллз. Звезду сериала «Друзья» запечатлели в розовой футболке, жакете, джинсах черного цвета и открытых босоножках. При этом на фото видно, что Энистон вышла из здания без мейкапа, в двух очках и с объемной укладкой.

Поклонники неоднозначно отнеслись к новым кадрам Энистон. Так, одни восхитились внешним видом актрисы.

«Она прекрасно выглядит и следит за собой»,

«Такое тело и лицо есть далеко не у каждой 53-летней женщины»,

«Дженнифер выглядит отлично»,

«Она выглядит на свой возраст и в этом нет ничего плохого»,

«Красотка», — писали юзеры.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал знаменитость.

«Нет, она все же не выглядит молодой»,



«Фигура отличная. Но в самой Энистон нет ничего необычного»,



«Все-таки морщины у нее есть»,



«Дженн стареет»,



«Сколько не работай над фигурой, лицо уже не изменишь», — прокомментировали пользователи сети.