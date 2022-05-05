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3 минуты назад

Продюсер раскрыл секреты шоу «Поле чудес»

Елена Прошина

Музыкальный продюсер Сергей Лавров раскрыл некоторые секреты популярного телешоу «Поле чудес». В частности, он рассказал, что часть сцен программы является постановочной, передает ctnews.

Продюсер раскрыл секреты шоу «Поле чудес»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продюсерам нужны необычные персонажи, чтобы было интересно смотреть. Часто за людей придумывают их истории. 99% продуктов, которые гости якобы привозят с собой, покупают продюсеры», — приводятся в материале слова Лаврова.

Он подчеркнул, что не все, что показывают в шоу является правдой. По словам Лаврова, у него есть знакомые, которые участвовали в нем в качестве актеров. При этом он также отметил, что, несмотря на слухи, деньги за попадание на «Поле чудес» не берут.

Шоу-бизнес,Сергей Лавров,
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