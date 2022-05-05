Замок Пугачевой и Галкиной подешевел в 5 раз

Расположенный в подмосковной деревне Грязи замок певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина упал в стоимость в пять раз из-за текущей экономической ситуации. Как сообщает «КП», к такому выводу пришел специалист по элитной недвижимости Андрей Ковалев.
«Кто захочет купить такой дом? Ну если только какой-то фанат, под музей Пугачевой. Дом все-таки на любителя, не каждый может жить в таком странном архитектурном сооружении. Да, он сделан под старину, но все же это новодел, подделка. А в нынешних условиях никто не будет вкладывать деньги в такой странный дом», — отметил он.
По словам Ковалева, сейчас за такой дом можно выручить лишь 100-150 млн рублей. При этом, по подсчетам экспертов, строительство шестиэтажного замка площадью 2,3 тысячи квадратных метров обошлось Галкину в 10 млн долларов. Также шоумену приходится ежемесячно платить около миллиона рублей за содержание особняка.
Напомним, Пугачева и Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в марте. Отъезд супругов связали и с резкими высказываниями Галкина, который выступил с критикой спецоперации РФ на Украине. Недавно он лишился работы на Первом канале.
Накануне СМИ сообщили, что замок пары в Грязях начали готовить к продаже — шестиэтажное строение оценивают в 700 млн рублей. Предположительно, Пугачева и Галкин вложат деньги аналогичную недвижимость в израильской Кесарии.