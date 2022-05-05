Замок Пугачевой и Галкиной подешевел в 5 раз

«Кто захочет купить такой дом? Ну если только какой-то фанат, под музей Пугачевой. Дом все-таки на любителя, не каждый может жить в таком странном архитектурном сооружении. Да, он сделан под старину, но все же это новодел, подделка. А в нынешних условиях никто не будет вкладывать деньги в такой странный дом», — отметил он.