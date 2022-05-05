Азиза рассказала о жизни после убийства Игоря Талькова

Певица Азиза в беседе с mk.ru рассказала о паузе, наступившей в ее карьере после убийства Игоря Талькова .

«После смерти Талькова многие на моем месте спились бы или еще хуже... Но я родилась в семье музыкантов. Мои предки — глубоко религиозные люди, они служители мечети», — объясняет 58-летняя артистка.

«У меня не было задачи умереть на сцене. Я на все смотрела спокойно, не было возможности петь — я преподавала, вышивала, как научили бабушки, замуж выходила. Я жила, а не выживала», — вспоминает она.

«Сашка Малинин тоже очень трепетно относится к своей маме. Он за мной ухаживал в 1988 году в Юрмале (тогда артисты участвовали вместе в музыкальном конкурсе – «Газета.Ru»). Это я по секрету всему свету», — вспомнила Азиза.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта возник конфликт с участием охранника певицы Азизы Игоря Малахова, Талькова и директора Талькова — Валерия Шляфмана. Споря об очередности выступлений артистов, Шляфман, предполагает следствие, вырвал из рук Игоря Малахова револьвер с целью убийства Малахова на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрел в Малахова, однако в итоге ранил Талькова в руку и грудь, вследствие чего певец погиб.