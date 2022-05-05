В Сети продается парик Бузовой за баснословную сумму

В сети выставили на продажу парик певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Фото: ТАСС ТАСС

скриншот Авито

Речь идет об изделии с длинными локонами голубого цвета, которое продавец предлагает приобрести за 500 тысяч рублей.

«Парик носила Ольга Бузова для фотосессии, состояние отличное», — гласит описание лота.

Кроме того, автор публикации приложила скриншот из Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) звезды, где та позирует с подобными искусственными прядями.