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32 минуты назад

Успенская рассказала об американской пенсии

Мария Иванова

Певица Любовь Успенская заявила, что получает в США небольшую пенсию. Об этом она рассказала в интервью подкасту «НеДудь».

Успенская рассказала об американской пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

68-летняя певица отметила, что пенсия в Штатах положена всем, кто платил там налоги.

«Пенсия небольшая, капает. Я ее даже не трачу, она в Америке приходит на карту и все. Мало ли что может быть», - сказала Успенская.

Она добавила, что сегодня считает себя стопроцентной россиянкой.

«Хотя я родилась на Украине, много лет прожила в Америке. <…> Я счастлива, я всегда хотела жить в Москве», - рассказала она.

О своем переезде в США в 1978 году Успенская ранее рассказала в интервью «Дням.ру».

В Штаты артистка перебралась вместе со вторым мужем Юрием. В Америке она пела в русском ресторане «Садко» и хорошо зарабатывала.

По словам певицы, единственное, что ей мешало, это незнание английского языка. В «Садко» в основном приходили русскоязычные гости, поэтому практиковать язык было трудно. Успенская смотрела фильмы и передачи на английском языке, слушала радио.

Позже певица узнала, что популярна на родине. Родственники из Киева рассказали, что в СССР слушают ее песни.

«Потом на гастроли в США приезжали русские актеры и певцы, и первое, что они хотели увидеть, была я», - вспоминала она.

Решение о переезде в РФ в 1993 году далось певице нелегко: она «долго пыталась стать своей в Америке», родила там дочь, а в России нужно было начинать все с нуля. После возвращения ей пришлось учиться российским реалиям: «как везде влазить без очереди, как пользоваться блатом». По ее словам, в США «такое немыслимо».

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,
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