Успенская рассказала об американской пенсии

Певица Любовь Успенская заявила, что получает в США небольшую пенсию. Об этом она рассказала в интервью подкасту «НеДудь».
68-летняя певица отметила, что пенсия в Штатах положена всем, кто платил там налоги.
«Пенсия небольшая, капает. Я ее даже не трачу, она в Америке приходит на карту и все. Мало ли что может быть», - сказала Успенская.
Она добавила, что сегодня считает себя стопроцентной россиянкой.
«Хотя я родилась на Украине, много лет прожила в Америке. <…> Я счастлива, я всегда хотела жить в Москве», - рассказала она.
О своем переезде в США в 1978 году Успенская ранее рассказала в интервью «Дням.ру».
В Штаты артистка перебралась вместе со вторым мужем Юрием. В Америке она пела в русском ресторане «Садко» и хорошо зарабатывала.
По словам певицы, единственное, что ей мешало, это незнание английского языка. В «Садко» в основном приходили русскоязычные гости, поэтому практиковать язык было трудно. Успенская смотрела фильмы и передачи на английском языке, слушала радио.
Позже певица узнала, что популярна на родине. Родственники из Киева рассказали, что в СССР слушают ее песни.
«Потом на гастроли в США приезжали русские актеры и певцы, и первое, что они хотели увидеть, была я», - вспоминала она.
Решение о переезде в РФ в 1993 году далось певице нелегко: она «долго пыталась стать своей в Америке», родила там дочь, а в России нужно было начинать все с нуля. После возвращения ей пришлось учиться российским реалиям: «как везде влазить без очереди, как пользоваться блатом». По ее словам, в США «такое немыслимо».