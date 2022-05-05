Собчак осудили за использование лисьих шкур в интерьере

Журналистку Ксению Собчак осудили за использование натурального меха в интерьере. Собчак показала в своем Telegram-канале плед из лисьих шкур, которым застелила диван, и вызвала негативную реакцию у аудитории.
Собчак опубликовала в социальных сетях бэкстейдж-фото со съемок очередного ролика на YouTube. На снимке журналистка запечатлена сидящей на диване, предположительно застеленном лисьими шкурами. В комментариях на звезду обрушился шквал критики:
«Это плед из лис?», «Бедные лисички», «Ужас! Сколько убито красивых животных! Ради чего? Полное бессердечие», «Мне бы было жутко сидеть на трупах», «То есть кто-то считает это нормой, сдирать шкуру с живых существ и потом сидеть на этом?», «Выглядит жутко», «Отвратительно», «Был расчет на шик, но вызывает только шок и отвращение», «Столько загубленных животных, да еще и напоказ».
Впрочем, пока одни критиковали Ксению за мех в декоре, другие оценили интерьер, назвав его «шикарным» и «роскошным».
Ранее Ксения Собчак высмеяла Филиппа Киркорова и Тимати за внешний вид.