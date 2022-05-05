Собчак осудили за использование лисьих шкур в интерьере

«Это плед из лис?», «Бедные лисички», «Ужас! Сколько убито красивых животных! Ради чего? Полное бессердечие», «Мне бы было жутко сидеть на трупах», «То есть кто-то считает это нормой, сдирать шкуру с живых существ и потом сидеть на этом?», «Выглядит жутко», «Отвратительно», «Был расчет на шик, но вызывает только шок и отвращение», «Столько загубленных животных, да еще и напоказ».