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40 минут назад

РЕН-ТВ: на актёра Задорожного завели уголовное дело за избиение кота

News.ru

На актёра Дмитрия Задорожного, сыгравшего в сериале «Детективы», завели уголовное дело за жестокое избиение кота по кличке Сыр, пишет РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД. Следователи установили, что живодёр попытался убить своего питомца, ударив его несколько раз ногой по телу, после чего он со всей силы бросил животное на землю. Инцидент произошёл в районе Химки ночью 2 мая.

В отношении 38-летнего жителя подмосковных Химок, который пытался убить кота, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Установлено, что мужчина нанёс множественные удары ногами по телу животного, после чего с силой ударил его о землю, — сказано в сообщении.

Ранее в сети появились кадры, запечатлевшие жестокое обращение Задорожного со своим котом. Видео попало в распоряжение полиции, после чего мужчину увезли в местное отделение, сообщает РЕН. Актёр утверждал, что ему пришлось применить физическую силу против питомца после того, как тот набросился на него. Затем Задорожный повёз кота к ветеринарам. По заявлению мужчины, врачи выяснили, что у кота не осталось повреждений.

В издании уточнили, что на данный момент кот проживает у волонтёра. Девушка отметила, что после данного инцидента у него остались травмы внутренних органов, а также гематомы на лёгких.

Шоу-бизнес,Видео,Дмитрий Задорожный,
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