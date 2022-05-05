Блогер Сардаров лишился более 23 млн рублей

Возвращение на YouTube блогера Амирана Сардарова потерпело неудачу. Новый проект шоумена, на который было потрачено 23 млн рублей, провалился. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
В первом эпизоде нового шоу Сардарова приняло участие 8 гостей, среди которых был депутат Госдумы Виталий Милонов. В ходе шоу участники пытаются определить, кто из них является представителем ЛГБТ-сообщества. Однако успеха Сардарову программа не принесла.
Из-за эпатажности проекта выпуск стал ограничиваться алгоритмами YouTube. А второй эпизод платформа практически сразу удалила. К тому же формат шоу не понравился поклонникам блогера.
На создание проекта Сардаров потратил более 23 млн рублей, которые были взяты у спонсоров. Теперь блогер думает над переносом эпизодов на другие платформы ВКонтакте, Telegram и даже на свою собственную.
Ранее Сардаров раскритиковал российских звезд, уехавших в Дубай. По словам блогера, деньги у знаменитостей скоро закончатся и придется как-то зарабатывать новые. К тому же в ОАЭ очень дорого жить и мало кто из российских звезд знает местный язык. По его мнению, решение уехать было принято на эмоциях.