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43 минуты назад

Блогер Сардаров лишился более 23 млн рублей

Елена Прошина

Возвращение на YouTube блогера Амирана Сардарова потерпело неудачу. Новый проект шоумена, на который было потрачено 23 млн рублей, провалился. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Блогер Сардаров лишился более 23 млн рублей
Фото: скриншотскриншот

В первом эпизоде нового шоу Сардарова приняло участие 8 гостей, среди которых был депутат Госдумы Виталий Милонов. В ходе шоу участники пытаются определить, кто из них является представителем ЛГБТ-сообщества. Однако успеха Сардарову программа не принесла.

Из-за эпатажности проекта выпуск стал ограничиваться алгоритмами YouTube. А второй эпизод платформа практически сразу удалила. К тому же формат шоу не понравился поклонникам блогера.

На создание проекта Сардаров потратил более 23 млн рублей, которые были взяты у спонсоров. Теперь блогер думает над переносом эпизодов на другие платформы ВКонтакте, Telegram и даже на свою собственную.

Ранее Сардаров раскритиковал российских звезд, уехавших в Дубай. По словам блогера, деньги у знаменитостей скоро закончатся и придется как-то зарабатывать новые. К тому же в ОАЭ очень дорого жить и мало кто из российских звезд знает местный язык. По его мнению, решение уехать было принято на эмоциях.

Шоу-бизнес,Амиран Сардаров,Виталий Милонов,Госдума,
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