Блогер Сардаров лишился более 23 млн рублей

Возвращение на YouTube блогера Амирана Сардарова потерпело неудачу. Новый проект шоумена, на который было потрачено 23 млн рублей, провалился. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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В первом эпизоде нового шоу Сардарова приняло участие 8 гостей, среди которых был депутат Госдумы Виталий Милонов. В ходе шоу участники пытаются определить, кто из них является представителем ЛГБТ-сообщества. Однако успеха Сардарову программа не принесла.

Из-за эпатажности проекта выпуск стал ограничиваться алгоритмами YouTube. А второй эпизод платформа практически сразу удалила. К тому же формат шоу не понравился поклонникам блогера.

На создание проекта Сардаров потратил более 23 млн рублей, которые были взяты у спонсоров. Теперь блогер думает над переносом эпизодов на другие платформы ВКонтакте, Telegram и даже на свою собственную.