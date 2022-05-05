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14 минут назад

Бузова, Гагарина и Тарзан стали «кандидатами на санкции» на Украине

Алиса Селезнёва

Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подготовило новые списки «кандидатов на санкции», в которые вошли 3423 человека и 545 компаний из России. Об этом сообщает УНН.

Бузова, Гагарина и Тарзан стали «кандидатами на санкции» на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В списки попали люди и компании, поддерживающие действия России на Украине.

В списки, в частности, включили патриарха Кирилла, певиц Ольгу Бузову, Полину Гагарину, Анну Семенович, Валерию и Жасмин, юмориста Евгения Петросяна и стриптизера Сергея Глушко (Тарзан).

НАПК направило списки в офис генерального прокурора и МИД для утверждения санкций.

Ранее власти Эстонии запретили Гагариной и певцу Филиппу Киркорову въезд в страну сроком на пять лет.

В МВД Эстонии заявили, что страна будет запрещать въезд российским и белорусским исполнителям, поддерживающим президента РФ Владимира Путина и действия России на Украине.

Концерт Киркорова на таллинской ледовой арене «Тондираба» должен был состояться 27 мая 2022 года, а выступление Гагариной - 23 сентября.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Евгений Петросян,Полина Гагарина,Ольга Бузова,Анна Семенович,Филипп Киркоров,Владимир Путин,
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