Бузова, Гагарина и Тарзан стали «кандидатами на санкции» на Украине

Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подготовило новые списки «кандидатов на санкции», в которые вошли 3423 человека и 545 компаний из России. Об этом сообщает УНН.
В списки попали люди и компании, поддерживающие действия России на Украине.
В списки, в частности, включили патриарха Кирилла, певиц Ольгу Бузову, Полину Гагарину, Анну Семенович, Валерию и Жасмин, юмориста Евгения Петросяна и стриптизера Сергея Глушко (Тарзан).
НАПК направило списки в офис генерального прокурора и МИД для утверждения санкций.
Ранее власти Эстонии запретили Гагариной и певцу Филиппу Киркорову въезд в страну сроком на пять лет.
В МВД Эстонии заявили, что страна будет запрещать въезд российским и белорусским исполнителям, поддерживающим президента РФ Владимира Путина и действия России на Украине.
Концерт Киркорова на таллинской ледовой арене «Тондираба» должен был состояться 27 мая 2022 года, а выступление Гагариной - 23 сентября.